По результатам турнирной таблицы УПЛ, в квалификацию Лиги конференций вышли Днепр-1 и Полесье. Днепряне заняли четвертое место, а житомиряне, соответственно, пятое, пишет 24 канал.

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Кто стал соперником украинских команд

Днепр-1 сыграет против венгерской Академии Пушкача, а Полесье – против словенской Олимпии.

В турнире примут участие 98 команд или пар участников. Они будут распределены на два потока: Основной путь и Путь чемпионов. В каждом из этих потоков команды, в свою очередь, поделят на две группы: сеяные и не сеяные, согласно рейтингу.

Футбольные клубы Днепр-1 и Полесье попали в Основной путь турнира. Днепряне получили место в сеяной группе, а житомиряне будут играть в не сеяной группе.

Отметим, что первые матчи состоятся 25 июля, а ответные матчи – 1 августа.