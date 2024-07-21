В составе 13 новичков: Полесье отправилось на исторический матч в Лиге конференций
Источник:ФК Полесье
Житомирское Полесье готовится к дебюту в еврокубках. Во время летнего межсезонья в команде произошли огромные изменения.
По итогу прошлого сезона житомирское Полесье получило путевку в Лигу конференций. Первый поединок против словенской Олимпии "волки" сыграют 25 июля.
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Полесье готовится к дебюту в еврокубках
Команда Имада Ашура уже отправилась в Варшаву, где проведет завершающий этап подготовки. Оттуда Полесье отправится в Любляну на матч второго раунда квалификации Лиги конференций.
Главный тренер "волков" взял на сбор 28 футболистов. Среди них 13 новичков, которые присоединились к команде летом.
Состав делегации Полесья
- Вратари: Евгений Волынец, Олег Кудрик, Артем Поспелов.
- Защитники: Алексей Авраменко, Сергей Чоботенко, Георги Майсурадзе, Даниил Бескоровайный, Богдан Михайличенко, Лукас Тейлор, Эдуард Сарапий, Артем Смоляков, Матей Матич, Жоао Виалле.
- Полузащитники: Александр Назаренко, Богдан Панчишин, Борис Крушинский, Пайшао, Артем Козак, Руслан Бабенко, Таллес Коста, Димитар Трайков, Эмиль Мустафаев, Богдан Кушниренко, Алексей Гуцуляк, Дмитрий Шастал.
- Нападающие: Филип Будковский, Луифер Эрнандес, Адмир Брыстрич.
Кто летом усилил Полесье
Отметим, что во время летнего трансферного окна Полесье значительно обновило состав. Во-первых, команду возглавил молодой перспективный специалист Имад Ашур, который до этого работал с Днепром-1 U-19.
Практически в каждое звено "волков" пришли новые игроки. Полесье подписало экс-футболистов Днепра-1: Евгения Волынца, Алексея Авраменко, Эдуарда Сарапия, Руслана Бабенко и Алексея Гуцуляка.
К команде присоединилось значительное количество легионеров: Георги Майсурадзе (Грузия), Матей Матич (Хорватия), Жоао Виалле (Бразилия), Пайшао (Бразилия), Димитар Трайков (Северная Македония), Адмир Бристрич (Босния и Герцеговина). Также новыми игроками стали Даниил Бескоровайный из Кривбасса и Богдан Панчишин из Звягеля. Кроме того, из аренды в Вересе вернулся Дмитрий Шастал.
Первый матч Лиги конференций Полесье сыграет 25 июля в Любляне. Ответный матч состоится 1 августа.