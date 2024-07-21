В составе 13 новичков: Полесье отправилось на исторический матч в Лиге конференций

Житомирское Полесье готовится к дебюту в еврокубках. Во время летнего межсезонья в команде произошли огромные изменения.

По итогу прошлого сезона житомирское Полесье получило путевку в Лигу конференций. Первый поединок против словенской Олимпии "волки" сыграют 25 июля.

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Полесье готовится к дебюту в еврокубках

Команда Имада Ашура уже отправилась в Варшаву, где проведет завершающий этап подготовки. Оттуда Полесье отправится в Любляну на матч второго раунда квалификации Лиги конференций.

Главный тренер "волков" взял на сбор 28 футболистов. Среди них 13 новичков, которые присоединились к команде летом.

Состав делегации Полесья

Вратари: Евгений Волынец, Олег Кудрик, Артем Поспелов.

Евгений Волынец, Олег Кудрик, Артем Поспелов. Защитники: Алексей Авраменко, Сергей Чоботенко, Георги Майсурадзе, Даниил Бескоровайный, Богдан Михайличенко, Лукас Тейлор, Эдуард Сарапий, Артем Смоляков, Матей Матич, Жоао Виалле.

Алексей Авраменко, Сергей Чоботенко, Георги Майсурадзе, Даниил Бескоровайный, Богдан Михайличенко, Лукас Тейлор, Эдуард Сарапий, Артем Смоляков, Матей Матич, Жоао Виалле. Полузащитники: Александр Назаренко, Богдан Панчишин, Борис Крушинский, Пайшао, Артем Козак, Руслан Бабенко, Таллес Коста, Димитар Трайков, Эмиль Мустафаев, Богдан Кушниренко, Алексей Гуцуляк, Дмитрий Шастал.

Александр Назаренко, Богдан Панчишин, Борис Крушинский, Пайшао, Артем Козак, Руслан Бабенко, Таллес Коста, Димитар Трайков, Эмиль Мустафаев, Богдан Кушниренко, Алексей Гуцуляк, Дмитрий Шастал. Нападающие: Филип Будковский, Луифер Эрнандес, Адмир Брыстрич.

Кто летом усилил Полесье

Отметим, что во время летнего трансферного окна Полесье значительно обновило состав. Во-первых, команду возглавил молодой перспективный специалист Имад Ашур, который до этого работал с Днепром-1 U-19.

Практически в каждое звено "волков" пришли новые игроки. Полесье подписало экс-футболистов Днепра-1: Евгения Волынца, Алексея Авраменко, Эдуарда Сарапия, Руслана Бабенко и Алексея Гуцуляка.

К команде присоединилось значительное количество легионеров: Георги Майсурадзе (Грузия), Матей Матич (Хорватия), Жоао Виалле (Бразилия), Пайшао (Бразилия), Димитар Трайков (Северная Македония), Адмир Бристрич (Босния и Герцеговина). Также новыми игроками стали Даниил Бескоровайный из Кривбасса и Богдан Панчишин из Звягеля. Кроме того, из аренды в Вересе вернулся Дмитрий Шастал.

Первый матч Лиги конференций Полесье сыграет 25 июля в Любляне. Ответный матч состоится 1 августа.