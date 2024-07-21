За підсумком минулого сезону житомирське Полісся здобуло путівку до Ліги конференцій. Перший поєдинок проти словенської Олімпії "вовки" зіграють 25 липня.

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Полісся готується до дебюту в єврокубках

Команда Імада Ашура вже вирушила до Варшави, де проведе завершальний етап підготовки. Звідти Полісся вирушить до Любляни на матч другого раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Головний тренер "вовків" взяв на збір 28 футболістів. Серед них 13 новачків, які приєдналися до команди влітку.

Склад делегації Полісся

Воротарі: Євген Волинець, Олег Кудрик, Артем Поспєлов.

Євген Волинець, Олег Кудрик, Артем Поспєлов. Захисники: Олексій Авраменко, Сергій Чоботенко, Георгі Майсурадзе, Данило Бескоровайний, Богдан Михайліченко, Лукас Тейлор, Едуард Сарапій, Артем Смоляков, Матей Матіч, Жоао Віалле.

Олексій Авраменко, Сергій Чоботенко, Георгі Майсурадзе, Данило Бескоровайний, Богдан Михайліченко, Лукас Тейлор, Едуард Сарапій, Артем Смоляков, Матей Матіч, Жоао Віалле. Півзахисники: Олександр Назаренко, Богдан Панчишин, Борис Крушинський, Пайшао, Артем Козак, Руслан Бабенко, Таллес Коста, Дімітар Трайков, Еміль Мустафаєв, Богдан Кушніренко, Олексій Гуцуляк, Дмитро Шастал.

Олександр Назаренко, Богдан Панчишин, Борис Крушинський, Пайшао, Артем Козак, Руслан Бабенко, Таллес Коста, Дімітар Трайков, Еміль Мустафаєв, Богдан Кушніренко, Олексій Гуцуляк, Дмитро Шастал. Нападники: Філіп Будківський, Луїфер Ернандес, Адмір Бристрич.

Хто влітку посилив Полісся

Зазначимо, що під час літнього трансферного вікна Полісся значно оновило склад. По-перше, команду очолив молодий перспективний фахівець Імад Ашур, який до цього працював з Дніпром-1 U-19.

Практично в кожну ланку "вовків" прийшли нові гравці. Полісся підписало ексфутболістів Дніпра-1: Євгена Волинця, Олексія Авраменка, Едуарда Сарапія, Руслана Бабенка та Олексія Гуцуляка.

До команди приєдналася значна кількість легіонерів: Георгі Майсурадзе (Грузія), Матей Матіч (Хорватія), Жоао Віалле (Бразилія), Пайшао (Бразилія), Дімітар Трайков (Північна Македонія), Адмір Бристрич (Боснія і Герцеговина). Також новими гравцями стали Данило Безкоровайний з Кривбасу та Богдан Панчишин зі Звягеля. Крім того, з оренди у Вересі повернувся Дмитро Шастал.

Перший матч Ліги конференцій Полісся зіграє 25 липня у Любляні. Матч-відповідь відбудеться 1 серпня.