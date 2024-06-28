В конце мая завершился сезон 2023-2024 в УПЛ. Чемпионом Украины второй раз подряд стал Шахтер, который на два балла опередил Динамо.

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Календарь сформирован

А уже в начале августа начнется новый розыгрыш УПЛ. По итогам прошлого сезона Минай и Металлист 1925 вылетели в Первую лигу, тогда как в обратном направлении поднялись Ингулец и Карпаты. Тем временем, УПЛ опубликовала календарь чемпионата Украины 2024-2025.

Старт турнира ожидается в субботу, 3 августа. Действующий чемпион Шахтер начнет свой путь с выезда к Ворскле, тогда как Динамо будет противостоять в гостях Александрии. Полное расписание матчей доступно на сайте УПЛ.

Расписание 1 тура УПЛ 2024-2025:

Ворскла – Шахтер

Александрия – Динамо

Кривбасс – Черноморец

Днепр-1 – ЛНЗ

Рух – Полесье

Заря – Ингулец

Оболонь – Колос

Верес – Карпаты

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В 2024 году УПЛ планирует провести 17 туров, тогда как в 2025-м – 13. Сезон должен завершиться 24 мая 2025 года. Что касается Классических дерби, то первое из них пройдет 26-27 октября в рамках 11 тура на поле Динамо.

В свою очередь Шахтер примет киевлян в 26 туре, который назначен на 26-27 апреля следующего года. Также этот сезон подарит фанатам два львовских дерби. Рух и Карпаты будут играть в 10 туре (19-20 октября), а также 25 туре (19-20 апреля).