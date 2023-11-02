На этой неделе в Кубке Украины 2023-2024 проходят матчи 1/4 финала. На четверг, 2 ноября, вынесены две игры – в центральной Полесье будет противостоять Александрии, пишет 24 канал. Начало – в 15:00 по киевскому времени.

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Житомирская команда приятно удивляет в этом сезоне. Полесье впервые вышло в элитный дивизион чемпионата, но уже выиграло в 8 из 12 матчей. Это позволяет команде Калитвинцева идти по вторым в турнирной таблице.

Александрия неплохо стартовала с двух побед подряд. Впрочем, после этого подопечным Ротаня будто сглазили – аж 10 матчей УПЛ без побед! В итоге "аграрии" скатились на 13 место (зона переходных матчей).

В Кубке же Александрия едва обыграла на выезде Движение в 1/8 финала, гостям помог автогол Сапуги. В свою очередь Полесье сначала обыграло Агробизнес, после чего в серии пенальти сумело оставить за бортом Днепр-1.

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