Цього тижня в Кубку України 2023-2024 проходять матчі 1/4 фіналу. На четвер, 2 листопада, винесені дві гри – в центральній Полісся протистоятиме Олександрії, пише 24 канал. Початок – о 15:00 за київським часом.

До теми Зорю продовжує штормити: "моряки" розтрощили "мужиків" в 1/4 Кубка України – відео

Житомирська команда приємно дивує цього сезону. Полісся вперше вийшло в елітний дивізіон чемпіонату, але вже виграло у 8 з 12-ти матчів. Це дозволяє команді Калитвинцева йти другими у турнірній таблиці.

Олександрія непогано стартувала з двох перемог поспіль. Втім після цього підопічним Ротаня наче наврочили – аж 10 матчів УПЛ без перемог! У підсумку "аграрії" скотились аж на 13 місце (зона перехідних матчів).

В Кубку ж Олександрія ледве переграла на виїзді Рух в 1/8 фіналу, гостям допоміг автогол Сапуги. У свою чергу Полісся спочатку переграло Агробізнес, після чого в серії пенальті зуміло залишити за бортом Дніпро-1.

Читайте також Дебютна перемога Пушича: "гірники" обіграли Вікторію та стали першими півфіналістами КУ – відео

Дивитися матч Полісся – Олександрія онлайн