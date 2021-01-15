Украинка Ткач-Остапчук завоевала бронзу на Гран-при Франции по борьбе
Титулованная украинская спортсменка Юлия Ткач-Остапчук завоевала бронзовую медаль на Гран-при Франции, которое проходит по трем стилям борьбы (женская, свободная и греко-римская).
Украинка боролась в весовой категории до 62 килограмм, пишет 24 канал.
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На турнире Анри Деглана украинка продемонстрировала яркую борьбу, победив борчих из Турции, Франции и Италии.
Интересно, что Ткач-Остапчук была единственной представительницей Украины на этих соревнованиях.
Что известно о Ткач-Остапчук
Титулованная украинская спортсменка является одним из лидеров в весовой категории до 62 килограмм в мире.
На Олимпийских играх в Лондоне Ткач заняла седьмое место.
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