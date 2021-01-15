Титулованная украинская спортсменка Юлия Ткач-Остапчук завоевала бронзовую медаль на Гран-при Франции, которое проходит по трем стилям борьбы (женская, свободная и греко-римская).

Украинка боролась в весовой категории до 62 килограмм, пишет 24 канал.

Смотрите также Без "олимпийской четверки": женская сборная Украины назвала состав на биатлонную эстафету

На турнире Анри Деглана украинка продемонстрировала яркую борьбу, победив борчих из Турции, Франции и Италии.

Интересно, что Ткач-Остапчук была единственной представительницей Украины на этих соревнованиях.

Что известно о Ткач-Остапчук

Титулованная украинская спортсменка является одним из лидеров в весовой категории до 62 килограмм в мире.

На Олимпийских играх в Лондоне Ткач заняла седьмое место.