Их поединок должен был состояться еще зимой 2022-го, но тогда Ломаченко отказался от поединка из-за начала полномасштабной войны в Украине. Василий променял боксерские перчатки на оружие и стал на защиту родного города.

Интересно Долгожданная битва за абсолют: где в Украине смотреть бой Усик – Фьюри

Уже не впервые MEGOGO принимает такое решение

Джордж тогда подрался с Дэвином Хэйни и потерял титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. После чего не смог взять реванш, во второй раз проиграв американцу. Был у Ломаченко шанс отобрать желанные пояса у Хейни, но и после 12-раундового поединка судьи отдали победу Девину, хотя их решение было очень сомнительным.

Со второй попытки, но бой между Ломаченко и Камбососом таки состоится с 2-летней задержкой.

Боксеры выйдут в ринг 12 мая на "RAC Arena" в австралийском Перте. Это будет поединок на территории Джоржа. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Автор ютуб-канала "ТАЙК МАЙСОН" Максим Диденко рассказал, что бой Ломаченко – Камбосос не будет транслировать медиасервис MEGOGO. Эту информацию ему предоставили в пресс-службе медиасервиса.

Напомним. Этот медиасервис не показывал бой Ломаченко против Хейни. Поэтому такое решение MEGOGO уже не первое. Вероятно, все из-за зашквары Василия с УПЦ МП и московскими попами, которых так преподносил боксер.

Отметим, что MEGOGO покажет в прямом эфире поединок за абсолют в хевивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, который состоится на 6 дней позже – 18 мая.