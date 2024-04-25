Їх поєдинок повинен був відбутись ще взимку 2022-го, але тоді Ломаченко відмовився від поєдинку через початок повномасштабної війни в Україні. Василь проміняв боксерські рукавички на зброю та став на захист рідного міста.

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Вже не вперше MEGOGO приймає таке рішення

Джордж тоді побився із Девіном Хейні та втратив титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Після чого не зміг взяти реванш, вдруге програвши американцю. Був у Ломаченка шанс відібрати омріяні пояси у Хейні, але й після 12-раундового поєдинку судді віддали перемогу Девіну, хоча їх рішення було дуже сумнівним.

Із другої спроби, але бій між Ломаченком та Камбососом таки відбудеться із 2-річною затримкою.

Боксери вийдуть у ринг 12 травня на "RAC Arena" в австралійському Перті. Це буде поєдинок на території Джоржа. На кону стоятиме титул чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі.

Автор ютуб-каналу "ТАЙК МАЙСОН" Максим Діденко розповів, що бій Ломаченко – Камбосос не буде транслювати медіасервіс MEGOGO. Цю інформацію йому надали у пресслужбі медіасервісу.

Нагадаємо. Цей медіасервіс не показував бій Ломаченка проти Хейні. Тому таке рішення MEGOGO вже не перше. Ймовірно, все через зашквари Василя із УПЦ МП та московськими попами, яких так припідносив боксер.

Відзначимо, що MEGOGO покаже у прямому ефірі поєдинок за абсолют у хевівейті між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі, який відбудеться на 6 днів пізніше – 18 травня.