Їх поєдинок повинен був відбутись ще взимку 2022-го, але тоді Ломаченко відмовився від поєдинку через початок повномасштабної війни в Україні. Василь проміняв боксерські рукавички на зброю та став на захист рідного міста.
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Вже не вперше MEGOGO приймає таке рішення
Джордж тоді побився із Девіном Хейні та втратив титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Після чого не зміг взяти реванш, вдруге програвши американцю. Був у Ломаченка шанс відібрати омріяні пояси у Хейні, але й після 12-раундового поєдинку судді віддали перемогу Девіну, хоча їх рішення було дуже сумнівним.
Із другої спроби, але бій між Ломаченком та Камбососом таки відбудеться із 2-річною затримкою.
Боксери вийдуть у ринг 12 травня на "RAC Arena" в австралійському Перті. Це буде поєдинок на території Джоржа. На кону стоятиме титул чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі.
Автор ютуб-каналу "ТАЙК МАЙСОН" Максим Діденко розповів, що бій Ломаченко – Камбосос не буде транслювати медіасервіс MEGOGO. Цю інформацію йому надали у пресслужбі медіасервісу.
Відзначимо, що MEGOGO покаже у прямому ефірі поєдинок за абсолют у хевівейті між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі, який відбудеться на 6 днів пізніше – 18 травня.