31 минута понадобилась Роберту, чтобы заработать две желтые карточки и уйти отдыхать в подтрибунное помещение. Левандовский не соглашался с главным арбитром матча по поводу своего изъятия и жестами показывал свое недовольство.

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Провокационные жесты будут наказаны

Нападающий Барселоны, идя в раздевалку, дважды приложил палец к носу, а потом указав им на судью. Этот жест расценивают как пренебрежение.

Левандовский точно пропустит следующий матч Барселоны против Эспаньола, который состоится 31 декабря. Такова поздняя дата из-за того, что уже 20 ноября начинается чемпионат мира-2022 в Катаре. Потому не это время Ла Лига берет перерыв.

Не исключено, что Роберт из-за пренебрежительного жеста получит более серьезное наказание. Польский форвард может пропустить сразу три поединка. Забивной новичок каталонского клуба может не сыграть в матчах против мадридского Атлетико и Бетиса.

К слову. В середине июля 2022 года Левандовский сменил Баварию на Барселону. Роберт подписал договор до конца июня 2026 года. За каталонский клуб провел 19 матчей, в которых наколотил 18 голов и сделал 4 ассиста.

Интересно, что во встрече Осасуна – Барселона было не только изъятие Левандовского. Красную карточку за спор с арбитром получил даже не появившийся на футбольном поле Жерар Пике. Испанец вообще закончил карьеру, но попал в заявку каталонцев на эту игру. Его дисквалификация может достичь 6 поединков, но защитнику уже безразлично, ведь его карьера футболиста уже окончена.