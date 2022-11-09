31 хвилина знадобилась Роберту для того, щоб заробити дві жовті картки та піти відпочивати у підтрибунне приміщення. Левандовський не погоджувався з головним арбітром матчу щодо свого вилучення та жестами показував своє невдоволення.

Варто дізнатись Пригадав матір арбітра: за що Піке отримав вилучення за межами поля у матчі Осасуна – Барселона

Провокаційні жести будуть покарані

Нападник Барселони йдучи до роздягальні двічі приклав палець до носа, а тоді показавши ним на суддю. Цей жест розцінюють як зневагу.

Левандовський точно пропустить наступний матч Барселони проти Еспаньйола, який відбудеться аж 31 грудня. Така пізня дата через те, що вже 20 листопада розпочинається чемпіонат світу-2022 у Катарі. Тому не цей час Ла Ліга бере перерву.

Не виключено, що Роберт через зневажливий жест отримає серйозніше покарання. Польський форвард може пропустити одразу три поєдинки. Забивний новачок каталонського клубу може не зіграти також у матчах проти мадридського Атлетіко та Бетіса.

До слова. У середині липня 2022-го Левандовський змінив Баварію на Барселону. Роберт підписав контракт до кінця червня 2026 року. За каталонський клуб провів 19 матчів, у яких наколотив 18 голів та зробив 4 асисти.

Цікаво, що у зустрічі Осасуна – Барселона було не лише вилучення Левандовського. Червону картку за спір з арбітром отримав Жерар Піке, який навіть не з'явився на футбольному полі. Іспанець взагалі закінчив кар'єру, але потрапив у заявку каталонців на цю гру. Його дискваліфікація може сягнути 6 поєдинків, але захиснику вже байдуже, адже його кар'єра футболіста вже закінчена.