Киевское Динамо не слишком удачно выступило в этом сезоне в Лиге чемпионов. Команда проиграла оба матча испанской Барселоне и итальянскому Ювентусу. Поэтому киевлянам остается только бороться с венгерским Ференцварошем за Лигу Европы.

Во вторник, 8 декабря, Динамо сыграет с Ференцварошем вторым матч в Лиге чемпионов. Первая игра в Венгрии закончилась вничью 2:2. Набранное очко в этом матче стало единственным для Динамо в ЛЧ. Поэтому им надо побеждать дома (или сыграть вничью 0:0 или 1:1), чтобы занять третье место и выйти в Лигу Европы, пишет 24 канал.

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О том, что Динамо не готово к таким матчам и на равных противостоять другим грандам в Европе, говорит и главный тренер команды Мирча Луческу. Об этом он заявил на предматчевой пресс-конференции.

"Что касается того, как мы играли в группе, скажу, что противостоять наравне с большими командами мы пока не можем. Пока мы не обыграем большие клубы, не сделаем этот шаг, нас будут считать командой Лиги Европы. Это нужно, чтобы нас уважали, считались с нами, чтобы наша команда росла. У нас молодые футболисты, и для их роста нужно время", – заявил Луческу.

При этом он не забыл упомянуть и о судействе в матчах против Динамо. По мнению Луческу, в некоторых эпизодах арбитры принимали неправильные решения.

"Но нужно учитывать, что в матче с Барселоной отменили пенальти Пике на Буяльском. В матче с Ювентусом не поставили пенальти на Вербиче. А в моменте со вторым голом, на мой взгляд, был фол на вратаре и "вне игры" у Роналду, но этот эпизод даже не стали проверять", – посетовал Луческу.

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Что касается Ференцвароша, то венгерскую команду Луческу считает одного уровня с Динамо.

"Не следует забывать, что Ференцварош – очень крепкая команда, не зря они пробились в Лигу чемпионов. Возможно, есть разница между нами и топовыми командами в группе, но с Ференцварошем мы примерно одинакового уровня", – заявил Луческу.

Матч Динамо – Ференцварош состоится во вторник, 8 декабря. Начало в 22:00.