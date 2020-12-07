Київське Динамо не надто вдало виступило цього сезону в Лізі чемпіонів. Команда програла обидва матчі іспанській Барселоні та італійському Ювентусу. Тож киянам залишається лише боротися з угорським Ференцварошем за Лігу Європи.

У вівторок, 8 грудня, Динамо зіграє з Ференцварошем другим матч в Лізі чемпіонів. Перша гра в Угорщині закінчилася внічию 2:2. Набране очко в цьому матчі стало єдиним для Динамо в ЛЧ. Тож їм треба перемагати вдома (або зіграти внічию 0:0 чи 1:1), щоб посісти третє місце та вийти в Лігу Європи, пише 24 канал.

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Про те, що Динамо не готове до таких матчів та на рівних протистояти іншим грандам в Європі, говорить і головний тренер команди Мірча Луческу. Про це він заявив на передматчевій пресконференції.

"Що стосується того, як ми грали в групі, скажу, що протистояти нарівні з великими командами ми поки що не можемо. Поки ми не обіграємо великі клуби, не зробимо цей крок, нас вважатимуть командою Ліги Європи. Це потрібно, щоб нас поважали, рахувалися з нами, щоб наша команда росла. У нас молоді футболісти, і для їх росту потрібен час", – заявив Луческу.

При цьому він не забув згадати й про суддівство у матчах проти Динамо. На думку Луческу, в деяких епізодах арбітри приймали неправильні рішення.

"Але потрібно враховувати, що в матчі з Барселоною скасували пенальті Піке на Буяльському. У матчі з Ювентусом не поставили пенальті на Вербичі. А в моменті з другим голом, на мій погляд, був фол на воротарі та "поза грою" у Роналду, але цей епізод навіть не стали перевіряти", – поскаржився Луческу.

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Щодо Ференцвароша, то угорську команду Луческу вважає одного рівня з Динамо.

"Не слід забувати, що Ференцварош – дуже міцна команда, не дарма вони пробилися у Лігу чемпіонів. Можливо, є різниця між нами та топовими командами в групі, але з Ференцварошем ми приблизно однакового рівня", – заявив Луческу.

Матч Динамо – Ференцварош відбудеться у вівторок, 8 грудня. Початок о 22:00.