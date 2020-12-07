Киевское Динамо проведет решающий матч Лиги чемпионов против венгерского Ференцвароша. Поединок 6-го тура Лиги чемпионов состоится 8-го декабря и в нем Динамо и Ференцварош поспорят за место в Лиге Европы.

Динамо – Ференцварош

Что: групповой этап Лиги чемпионов;

Где: Киев, НСК "Олимпийский";

Когда: 8 декабря, в 22:00;

Где смотреть: телеканал "Футбол 1".

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Предварительная встреча

Пути Динамо и Ференцвароша пересекались только дважды, пишет 24 канал. Финал Кубка кубков-1974/75 – первая встреча соперников на европейской арене до этого сезона. На "Санкт-Якоб Парк" в Базеле команда Валерия Лобановского забила венграм три мяча.

В первом тайме дубль оформил Владимир Онищенко, а после перерыва окончательный счет установил Олег Блохин.

Второй официальный матч между клубами состоялся осенью 2020-го. Динамо после первого тайма побеждало 2:0, но упустило победу на последних минутах. Игра в Будапеште завершилась со счетом 2:2.

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Турнирное положение

Динамо и Ференцварош потеряли шансы сыграть в плей-офф Лиги чемпионов. Оба клуба проиграли все матчи Барселоне и Ювентусу. После 5 туров клубы имеют по одному очку, которое добыли в очной игре.

Сейчас перед коллективами стоит задача выйти в плей-офф Лиги Европы. У Динамо максимально простая задача. Киевлянам следует не проиграть или сыграть в ничью, при которой "Фради" забьют не больше, чем два гола.

Ничья 3:3 и с большим счетом подарит путевку в Лигу Европы венгерской команде экс-тренера Динамо Серия Реброва.

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Кадровая ситуация

В лазарете Динамо продолжают находиться Никита Бурда, Александр Тимчик, Назарий Русин и Владимир Костевич, к которым недавно присоединился Виталий Буяльский.

В то же время в состав вернулись игроки, у которых ранее были положительные результаты тестов на COVID-19.

Сергей Ребров в Киеве сможет рассчитывать на сильнейший состав. Ференцварош почти не имеет кадровых потерь: под вопросом участие в матче лишь защитника Елдара Цивича, у которого была травма.

Прогноз

Динамо – фаворит игры. Победу украинского клуба букмекеры Marathonbet оценивают коэффициентом 1,909. Если же "фради" шокируют украинский клуб и вырвут три очка – коэффициент 4,40. Ничья в матче – 3,65.

Первый матч показал, что Динамо и Ференцварош достаточно равные команды, хотя класс Динамо все-таки немного выше. Разница в том, что Сергей Ребров уже несколько лет работает с венграми. Зато Мирча Луческу только полгода у руля "бело-синих".

Следовательно, есть смысл рассмотреть ставку волевая победа Динамо, которая оценена коэффициентом 10,75. Также хорошая ставка сухая победа Динамо – коэффициент 3,20.