Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду забил гол в ворота Динамо в матче Лиги чемпионов. Главный арбитр матча Стефани Фраппар решила засчитать этот гол, хотя там была вероятность офсайда.

На 57-й минуте матча Кьеза пробивал с угла штрафной. Вратарь Динамо Бущан отбил мяч. Но как раз на ногу Мораты. От него мяч отлетел к Роналду, который отправил мяч уже в пустые ворота со считанных сантиметров.

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Радость игроков Ювентуса была не долгой, ведь в этом моменте мог быть офсайд. Стефани Фраппар взяла время, чтобы посоветоваться с помощником. Однако лично пересматривать эпизод не отправилась.

В это время режиссер трансляции решил не показывать повтор для зрителей, который бы снял все вопросы – был ли офсайд в моменте, когда забивал Роналду.

Фраппар решила засчитать этот гол. Так счет в матче стал 2:0 в пользу Ювентуса.

Видео гола Роналду в ворота Динамо