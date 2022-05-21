Пока я тренирую сборную Украины, матча против России не будет, – Петраков

Александр Петраков жестко, но справедливо прокомментировал зверства россиян, сбросивших в помойную яму спорт вражеской страны. Сборная Украины никогда не выйдет на одно футбольное поле с Россией.

Петраков: Россиян нужно отстранить от всех спортивных соревнований

В откровенном интервью Александр Петракова заверил, что сборная Украины никогда не сыграет даже товарищеский матч с Россией, пока он станет главным наставником команды.

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Этого точно не будет, пока я тренирую сборную,

– ответил Петраков.

По словам тренера, после 24 февраля россияне сделали все возможное, чтобы разорвать отношения с украинцами и всем цивилизованным миром. Даже десятки лет не смогут залечить рану, которая теперь есть на сердце украинского народа.

Также украинский коуч не разъединяет спорт и политику, поэтому считает, что российские спортсмены должны быть отстранены от всех спортивных соревнований и это, по меньшей мере, на пять следующих лет. Петраков уверен, что поклонникам тирана Владимира Путина не место на европейской арене.

Я считаю, что россиян надо отстранить от всех спортивных соревнований как минимум на пять лет. Минимум! Эти сволочи не имеют права участвовать в мирных соревнованиях, где отмечаются человеческие ценности. Если они поддерживают своего Путина, то пусть сидят у себя и соперничают между собой. В мире царят мир и любовь. А они не знают, что это такое,

– сказал тренер "сине-желтых"

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