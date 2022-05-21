Петраков: Россиян нужно отстранить от всех спортивных соревнований
В откровенном интервью Александр Петракова заверил, что сборная Украины никогда не сыграет даже товарищеский матч с Россией, пока он станет главным наставником команды.
Интересно узнать Петраков раскрыл ближайшие планы сборной Украины в рамках подготовки к игре против Шотландии
Этого точно не будет, пока я тренирую сборную,
– ответил Петраков.
По словам тренера, после 24 февраля россияне сделали все возможное, чтобы разорвать отношения с украинцами и всем цивилизованным миром. Даже десятки лет не смогут залечить рану, которая теперь есть на сердце украинского народа.
Также украинский коуч не разъединяет спорт и политику, поэтому считает, что российские спортсмены должны быть отстранены от всех спортивных соревнований и это, по меньшей мере, на пять следующих лет. Петраков уверен, что поклонникам тирана Владимира Путина не место на европейской арене.
Я считаю, что россиян надо отстранить от всех спортивных соревнований как минимум на пять лет. Минимум! Эти сволочи не имеют права участвовать в мирных соревнованиях, где отмечаются человеческие ценности. Если они поддерживают своего Путина, то пусть сидят у себя и соперничают между собой. В мире царят мир и любовь. А они не знают, что это такое,
– сказал тренер "сине-желтых"
Сборная Украины готовится к Шотландии
- В начале мая "сине-желтые" начали свою подготовку к игре против Шотландии, которая состоится 1 июня в Глазго.
- Подопечные Петракова уже успели провести три товарищеских матча, в которых одержали две победы и однажды сыграли вничью.
- Украинцы начали свою подготовку с поединка против Боруссии Менхенгладбах. Голы дебютантов Михаила Мудрика и Александра Пихаленко принесли сборные победу в Германии со счетом 1:2.
- Следующий два матча "сине-желтые" провели через два дня. Сначала 17 мая обыграли итальянское Эмполи (1:3), а уже на следующий день расписали первую мировую на собрании. Победную серию украинцев прервала хорватская Риека – 1:1.
- После трех поединков Петраков определился с футболистами, которые покинут расположение команды, в том числе четыре игрока Динамо.
- Впереди "сине-желтых" ждут один или два контрольных спарринга. 26 мая сыграют против ДР Конго, а поединок 22 мая пока под вопросом. К этому времени в сборную подъедут легионеры, которые еще не присоединились к национальной команде.
- В случае победы над шотландцами Украина 5 июня сыграет против Уэльса за путевку на Мундиаль в Катар.