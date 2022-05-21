Петраков: Росіян треба усунути від усіх спортивних змагань
У відвертому інтерв'ю Олександр Петракова запевнив, що збірна України ніколи не зіграє навіть товариський матч зі Росією, поки він буде головним наставником команди.
Цікаво дізнатись Петраков розкрив найближчі плани збірної України у рамках підготовки до гри проти Шотландії
Цього точно не буде, поки я треную збірну,
– відповів Петраков.
За словами тренера, після 24 лютого росіяни зробили усе можливе, щоб назавжди розірвати стосунки з українцями та усім цивілізованим світом. Навіть десятки років не зможуть загоїти ту рану, яка тепер є на серці українського народу.
Також український коуч не роз'єднує спорт та політику, тому вважає, що російські спортсмени повинні бути усунені від усіх спортивних змагань і це щонайменше на п'ять наступних років. Петраков впевнений, що прихильникам тирана Володимира Путіна не місце на європейській арені.
Я вважаю, що росіян треба усунути від усіх спортивних змагань щонайменше на п'ять років. Мінімум! Ці сволоти не мають права брати участь у мирних змаганнях, де наголошуються на людських цінностях. Якщо вони підтримують свого Путіна, то нехай сидять у себе та змагаються між собою. У світі панують мир та любов. А вони не знають, що це таке,
– сказав тренер "синьо-жовтих"
Збірна України готується до Шотландії
- На початку травня "синьо-жовті" розпочали свою підготовку до гри проти Шотландії, яка відбудеться 1 червня у Глазго.
- Підопічні Петракова вже встигли провести три товариські матчі, у яких здобули дві перемоги та одного разу зіграли внічию.
- Українці розпочали свою підготовку з поєдинку проти Боруссії Менхенгладбах. Голи дебютантів Михайла Мудрика та Олександра Піхальонка принесли збірні перемогу у Німеччині з рахунком 1:2.
- Наступній два матчі "синьо-жовті" провели за два дні. Спершу 17 травня переграли італійське Емполі (1:3), а вже наступного дня розписали першу мирову на зборах. Переможну серію українців перервала хорватська Рієка – 1:1.
- Після трьох поєдинків Петраков визначився із футболістами, які покинуть розташування команди, серед них чотири гравці Динамо.
- Попереду на "синьо-жовтих" чекають один або два контрольні спаринги. 26-го травня зіграють проти ДР Конго, а поєдинок 22-го травня наразі під питанням. Якраз до цього часу у збірну під'їдуть легіонери, які ще не приєднались до національної команди.
- У разі перемоги над шотландцями Україні 5 червня зіграє проти Уельсу за путівку на Мундіаль у Катар.