Пока я нахожусь в ВСУ, – Вернидуб прокомментировал слухи о Кривбассе
Источник:Fanday
Юрий Вернидуб проявил свою патриотическую позицию и после 24 февраля вступил в ряды ВСУ. Украинский наставник сменил тренерство на оружие в руках и защиту родной страны.
Вернидуб: Если мне разрешат – поработаю
8 июня стало известно о разрыве контракта Юрия Вернидуба с молдавским Шерифом. По словам украинского специалиста, это решение было общим. Наставник дал понять клубу, что не сможет вернуться к работе в Молдову.
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Если сейчас Вернидубу удастся поработать, то он выберет украинский вариант.
"Как туда сейчас возвращаться? Никто не будет ждать. Команду нужно готовить к следующему сезону, матчам Лиги чемпионов. Я считаю, что поступил очень правильно. Если сейчас удастся где-нибудь поработать, то лучше я останусь здесь и буду работать в Украине", – рассказал тренер.
Однако специалист не знает, что будет дальше. Сейчас он служит в рядах ВСУ. Вернидуб признался, если ему скажут, что нужно оставаться на службе, то он это будет делать до нашей победы.
Увидим. Планы есть, но пока я нахожусь в ВСУ и не знаю, как будет дальше. Если мне позволят – поработаю, если нет – буду здесь до конца, до нашей победы,
– сказал бывший тренер Зари.
В то же время появились слухи о возможном приходе Юрия Вернидуба к рулю возрожденного Кривбасса, который выступает в Первой лиге Украины. Вроде бы наставник уже даже побывал в Кривом Роге, чтобы обсудить потенциальную работу.Любопытно. Кривбасс выступает во второй по силе лиге страны. Первый круг сезона-2021/2022, который из-за полномасштабного вторжения России в Украину был досрочно окончен, завершил на втором месте в турнирной таблице. Клуб из Кривого Рога уступил 11 очков харьковскому Металлисту.
Сам Вернидуб в своем комментарии не опроверг эти слухи.
В этой жизни может быть все, что угодно. Но сегодня я нахожусь в своем подразделении. Чтобы об этом говорить, нужно, чтобы была какая-то конкретика. Разговоры могут идти разные, но пока я нахожусь в ВСУ,
– ответил наставник.
Ранее Вернидуб рассказал, как с подразделением смотрел матч сборной Украины по отбору плей-офф Мундиаля.
Тренерская карьера Вернидуба в Молдове
- Юрий Вернидуб стал одним из самых успешных тренеров в истории Шерифа. Украинец вывел клуб в групповой раунд Лиги чемпионов, где команда наставника сыграла против Шахтера. Вернидуб привел Шериф к победе над мадридским Реалом.
- 56-летний специалист работал в Молдавии с декабря 2020 года. Во главе команды провел 54 матча.
- В сезоне-2021/2022 Шериф под его руководством сыграл 35 встреч, в которых одержал 25 побед, расписал 5 мировых и потерпел такое же количество поражений.
- Получил с молдавским клубом два трофея.