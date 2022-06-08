Пока я нахожусь в ВСУ, – Вернидуб прокомментировал слухи о Кривбассе

Юрий Вернидуб проявил свою патриотическую позицию и после 24 февраля вступил в ряды ВСУ. Украинский наставник сменил тренерство на оружие в руках и защиту родной страны.

Вернидуб: Если мне разрешат – поработаю

8 июня стало известно о разрыве контракта Юрия Вернидуба с молдавским Шерифом. По словам украинского специалиста, это решение было общим. Наставник дал понять клубу, что не сможет вернуться к работе в Молдову.

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Если сейчас Вернидубу удастся поработать, то он выберет украинский вариант.

"Как туда сейчас возвращаться? Никто не будет ждать. Команду нужно готовить к следующему сезону, матчам Лиги чемпионов. Я считаю, что поступил очень правильно. Если сейчас удастся где-нибудь поработать, то лучше я останусь здесь и буду работать в Украине", – рассказал тренер.

Однако специалист не знает, что будет дальше. Сейчас он служит в рядах ВСУ. Вернидуб признался, если ему скажут, что нужно оставаться на службе, то он это будет делать до нашей победы.

Увидим. Планы есть, но пока я нахожусь в ВСУ и не знаю, как будет дальше. Если мне позволят – поработаю, если нет – буду здесь до конца, до нашей победы,

– сказал бывший тренер Зари.

В то же время появились слухи о возможном приходе Юрия Вернидуба к рулю возрожденного Кривбасса, который выступает в Первой лиге Украины. Вроде бы наставник уже даже побывал в Кривом Роге, чтобы обсудить потенциальную работу.

. Кривбасс выступает во второй по силе лиге страны. Первый круг сезона-2021/2022, который из-за полномасштабного вторжения России в Украину был досрочно окончен, завершил на втором месте в турнирной таблице. Клуб из Кривого Рога уступил 11 очков харьковскому Металлисту.

Сам Вернидуб в своем комментарии не опроверг эти слухи.

В этой жизни может быть все, что угодно. Но сегодня я нахожусь в своем подразделении. Чтобы об этом говорить, нужно, чтобы была какая-то конкретика. Разговоры могут идти разные, но пока я нахожусь в ВСУ,

– ответил наставник.

Ранее Вернидуб рассказал, как с подразделением смотрел матч сборной Украины по отбору плей-офф Мундиаля.

Тренерская карьера Вернидуба в Молдове