Вернидуб: Якщо мені дозволять – попрацюю
8 червня стало відомо про розрив контракту Юрія Вернидуба з молдовським Шерифом. За словами українського спеціаліста, це рішення було спільним. Наставник дав зрозуміти клубу, що наразі не зможе повернутись до роботи у Молдову.
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Якщо зараз десь Вернидубу вдасться попрацювати, то він обере український варіант.
"Як туди зараз повертатись? Ніхто не чекатиме. Команду потрібно готувати до наступного сезону, матчів Ліги чемпіонів. Я вважаю, що вчинив дуже правильно. Якщо зараз вдасться десь попрацювати, то краще я залишуся тут і працюватиму в Україні", – розповів тренер.
Однак наразі фахівець не знає, що буде далі. Зараз він служить у лавах ЗСУ. Вернидуб зізнався, якщо йому скажуть, що слід залишатись на службі, то він це буде робити до самої нашої перемоги.
Побачимо. Плани є, але поки що я перебуваю у ЗСУ і не знаю, як буде далі. Якщо мені дозволять – попрацюю, якщо ні – буду тут до кінця, до нашої перемоги,
– сказав колишній тренер Зорі.
Водночас з'явились чутки про можливий прихід Юрій Вернидуба до керма відродженого Кривбасу, який виступає у Першій лізі України. Начебто наставник вже навіть побував у Кривому Розі, щоб обговорити потенційну роботу.
Сам Вернидуб у своєму коментарі не спростував цих чуток.
У цьому житті може бути все, що завгодно. Але на сьогодні я перебуваю у своєму підрозділі. Щоб про це говорити, треба, щоби була якась конкретика. Розмови можуть йти різні, але поки що я перебуваю у ЗСУ,
– відповів наставник.
Раніше Вернидуб розповів, як із підрозділом дивився матч збірної України у відборі плей-офф Мундіалю.
Тренерська кар'єра Вернидуба у Молдові
- Юрій Вернидуб став одним із найуспішніших тренерів в історії Шерифа. Українець вивів клуб у груповий раунд Ліги чемпіонів, де команда наставника зіграла проти Шахтаря. Вернидуб привів Шериф до перемоги над самим мадридським Реалом.
- 56-річний спеціаліст працював у Молдові з грудня 2020 року. На чолі команди провів 54 матчі.
- У сезоні-2021/2022 Шериф під його керівництвом зіграв 35 зустрічей, у яких здобув 25 перемог, розписав 5 мирових та зазнав такої ж кількості поразок.
- Здобув із молдовським клубом два трофеї.