Вернидуб: Наши футболисты были очень похожи на спортивных воинов
Бывший наставник Зари после начала полномасштабного вторжения России в Украину сменил тренерство на оружие в руках. Юрий Вернидуб пошел защищать страну от кафиров.
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56-летний специалист рассказал, как смотрел за игрой сборной Украины против Шотландии. Вернидуб подчеркнул, что болели за главную команду страны всем подразделением. Юрий Николаевич был уверен в победе нашей сборной и поблагодарил ребят за положительный результат.
Вернидуб сравнил футболистов сборной с воинами и похвалил главного наставника команды.
Знали, что она победит, благодарны им за это и очень ими гордимся. Наши футболисты были очень похожи на спортивных воинов. Респект и уважение всей команды со всем тренерским штабом. В матче с Шотландией у нас была вся команда львов. А что касается Саши Петракова, то он своей работой и своим отношением показал, что он действительно человек, который сейчас находится на своем городе и делает все для того, чтобы сборная попала в Катар.
– рассказал наставник.
"Победа очень многое дает"
Нынешний тренер молдавского Шерифа не стал комментировать ошибку Украины в победном матче против Шотландии. По словам Вернидуба, игра сборной не могла быть идеальной, ведь на игроках висело огромное бремя ответственности: "Но ребята играли с холодной головой и с большим сердцем",
"Победа очень многое дает. Во-первых, это еще раз подтверждает, что есть украинская нация. Украина ведет свои бои не только на фронте против агрессора, но и на спортивном и культурных фронтах. Мы показываем, что наша нация не хуже любой. какой другой нации в Европе и во всем мире", – ответил специалист.
Вернидуб заверил, что выход на чемпионат мира-2022 станет лучшим подарком от подопечных Петракова для всей страны и наших военных.
Для людей, которые сейчас находятся в ВСУ, победа сборной очень большой подъем. Ребята подарили нам настоящий праздник. Теперь ждем 5 июня, когда будем играть с Уэльсом. Победа станет лучшим подарком для ВСУ и всей страны. Мы очень хотим увидеть сборную на ЧМ в Катаре,
– сказал наставник.
"Скучаю по футболу, но пока я на своем фронте"
Вернидуб не уверен, удастся ли ему взглянуть на игру против Уэльса, ведь интернет на передовой часто исчезает. В своем разговоре бывший наставник Зори признался, что ему и другим бойцам было приятно, когда они слышали в трансляции, как украинские болельщики с трибун выкрикивали "ВСУ". Этот момент позволяет еще раз напомнить миру о несокрушимости украинского народа, который ежедневно защищает страну от оккупантов.
Юрий Николаевич признался, что скучает по футболу, но сейчас его фронт не спортивный, а военный.
Очень скучаю по футболу. Но пока я на своем фронте. Можно бы дальше работать, но сейчас мое место здесь. Самое важное – оставаться человеком и верить в свою Родину. Всё будет Украина. Мы непобедимы,
– подытожил тренер.
- Юрий Вернидуб сообщил руководство молдавского клуба о своем решении вернуться в Украину и встать на ее защиту.
- Наставник до сих пор имеет действующее соглашение с Шерифом, которое рассчитано до конца 2024 года.
- Во главе команды в сезоне-2021/2022 украинец успел провести 35 матчей, в которых клуб одержал 25 побед, расписал 5 мировых и потерпел такое же количество поражений.