Вернидуб: Наши футболисты были очень похожи на спортивных воинов

Бывший наставник Зари после начала полномасштабного вторжения России в Украину сменил тренерство на оружие в руках. Юрий Вернидуб пошел защищать страну от кафиров.

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56-летний специалист рассказал, как смотрел за игрой сборной Украины против Шотландии. Вернидуб подчеркнул, что болели за главную команду страны всем подразделением. Юрий Николаевич был уверен в победе нашей сборной и поблагодарил ребят за положительный результат.

Вернидуб сравнил футболистов сборной с воинами и похвалил главного наставника команды.

Знали, что она победит, благодарны им за это и очень ими гордимся. Наши футболисты были очень похожи на спортивных воинов. Респект и уважение всей команды со всем тренерским штабом. В матче с Шотландией у нас была вся команда львов. А что касается Саши Петракова, то он своей работой и своим отношением показал, что он действительно человек, который сейчас находится на своем городе и делает все для того, чтобы сборная попала в Катар.

– рассказал наставник.

"Победа очень многое дает"

Нынешний тренер молдавского Шерифа не стал комментировать ошибку Украины в победном матче против Шотландии. По словам Вернидуба, игра сборной не могла быть идеальной, ведь на игроках висело огромное бремя ответственности: "Но ребята играли с холодной головой и с большим сердцем",

"Победа очень многое дает. Во-первых, это еще раз подтверждает, что есть украинская нация. Украина ведет свои бои не только на фронте против агрессора, но и на спортивном и культурных фронтах. Мы показываем, что наша нация не хуже любой. какой другой нации в Европе и во всем мире", – ответил специалист.

Вернидуб заверил, что выход на чемпионат мира-2022 станет лучшим подарком от подопечных Петракова для всей страны и наших военных.

Напомним! Перед плей-офф отбора ЧМ-2022 бывший защитник "сине-желтых" Артем Федецкий получил письмо от одного из наших воинов. Герой Украины попросил Артема передать ребятам из сборной его просьбы, что пробились на Мундиаль. Осталось сделать только один шаг.

Для людей, которые сейчас находятся в ВСУ, победа сборной очень большой подъем. Ребята подарили нам настоящий праздник. Теперь ждем 5 июня, когда будем играть с Уэльсом. Победа станет лучшим подарком для ВСУ и всей страны. Мы очень хотим увидеть сборную на ЧМ в Катаре,

– сказал наставник.

"Скучаю по футболу, но пока я на своем фронте"

Вернидуб не уверен, удастся ли ему взглянуть на игру против Уэльса, ведь интернет на передовой часто исчезает. В своем разговоре бывший наставник Зори признался, что ему и другим бойцам было приятно, когда они слышали в трансляции, как украинские болельщики с трибун выкрикивали "ВСУ". Этот момент позволяет еще раз напомнить миру о несокрушимости украинского народа, который ежедневно защищает страну от оккупантов.

Юрий Николаевич признался, что скучает по футболу, но сейчас его фронт не спортивный, а военный.

Очень скучаю по футболу. Но пока я на своем фронте. Можно бы дальше работать, но сейчас мое место здесь. Самое важное – оставаться человеком и верить в свою Родину. Всё будет Украина. Мы непобедимы,

– подытожил тренер.

Юрий Вернидуб сообщил руководство молдавского клуба о своем решении вернуться в Украину и встать на ее защиту.

Наставник до сих пор имеет действующее соглашение с Шерифом, которое рассчитано до конца 2024 года.

Во главе команды в сезоне-2021/2022 украинец успел провести 35 матчей, в которых клуб одержал 25 побед, расписал 5 мировых и потерпел такое же количество поражений.

Обратите внимание! Финал плей-офф отбора ЧМ-2022 Уэльс-Украина состоится 5 июня в Кардиффе. Стартовый свисток испанского судьи раздастся в 19:00 по Киеву.