Битый Тайсоном Фьюри легендарный украинский боксер Владимир Кличко вступил в полемику с британцем в твиттере. Владимир Кличко отреагировал на слова Фьюри, который заявил, что хочет надрать задницу Виталию Кличко.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал вопрос организации о том, как бы выступал украинский экс-чемпион WBC и WBO Виталий Кличко в наши дни. Об этом сообщает 24 канал.

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Ответ "Цыганского короля" был лаконичым: "Хотел бы надрать ему задницу тоже", – написал Фьюри.

Реакция Владимира Кличко

Битый Тайсоном Фьюри бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко ответил обладателю пояса WBC. Владимир вспомнил, что Тайсон ушел от реванша с ним.

"Поклонники, к сожалению, похоже, Тайсон Фьюри снова злоупотребляет веществами. История показывает, что он сходит с ума с иррациональными, сексистскими, расовым заявлениями.

Правда в том, что "надрать задницу Кличко" – это фантазия для него. "Бежать и уклоняться от реванша с Кличко" будет более точным. Друг, так просто скажи "нет", – написал Кличко.

Would of loved to kick his ass also. https://t.co/VQ3xarrXXk — TYSON FURY (@Tyson_Fury) October 30, 2020

Тайсон Фьюри 28 ноября 2015 года единогласным решением судей победил Владимира Кличко, отобрав пояса IBO, WBA, WBO, IBF и The Ring.