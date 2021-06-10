Появилась новая дата боя Усик – Джошуа

Фанатам бокса придется набраться терпения в ожидании поединка Александра Усика с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF. Боксеры, скорее всего, встретятся осенью 2021 года.
Усик согласился драться в Британии
Журналист издания Yahoo Sports Кевин Иоле сообщает, что бой Усик – Джошуа может пройти 25 сентября.
К слову Бой с Усиком может стать банановой кожурой для Джошуа, – экс-чемпион мира
Он также сообщил, что поединок пройдет на территории Джошуа – в Великобритании.
Усик-Джошуа: главное
- Недавно WBO официально санкционировала поединок между Усиком и Джошуа. Поединок украинца с британцем может состояться на стадионе лондонского Тоттенхэма.
- Команды боксеров обещают анонсировать поединок в ближайшие дни. Сперва ожидалось, что боксеры успеют встретиться в конце лета.
- Предыдущий бой Усик провел в октябре 2020 года, одолев Дерека Чисору. Зато Энтони Джошуа в декабре нокаутировал Кубрата Пулева.