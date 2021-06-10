Усик погодився битися у Британії
Журналіст видання Yahoo Sports Кевін Іоле повідомляє, що бій Усик – Джошуа може пройти 25 вересня.
До слова Бій з Усиком може стати банановою шкіркою для Джошуа, – ексчемпіон світу
Він також повідомив, що поєдинок пройде на території Джошуа – у Великій Британії.
Усик – Джошуа: головне
- Нещодавно WBO офіційно санкціонувала поєдинок між Усиком та Джошуа. Поєдинок українця з британцем може відбутися на стадіоні лондонського Тоттенхема.
- Команди боксерів обіцяють анонсувати поєдинок найближчими днями. Спершу очікувалося, що боксери встигнуть зустрінуться наприкінці літа.
- Попередній бій Усик провів у жовтні 2020 року, здолавши Дерека Чісору. Натомість Ентоні Джошуа у грудні нокаутував Кубрата Пулєва.