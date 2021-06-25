Усик: Мы тренируемся и ждем большого боя

WBO санкционировала поединок между Усиком и Джошуа, дав боксерам время договориться о бое. Однако до сих пор поединок не был объявлен.

Кстати Выиграю в Усика, потому что я должен, у меня нет другого выхода, – Энтони Джошуа

Усик заявил, что ожидает официального объявления поединка с Джошуа.

Мы ждем официального объявления поединка. Ждем, когда нам все точно скажут. И все, и поехали. Мы тренируемся и ждем большого боя,

– заявил Усик.

Что известно о бое Усик – Джошуа