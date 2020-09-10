16-летний голкипер "Ворсклой" Павел Исенко рассказал о том, как развивается его карьера после яркого дебюта в кубковом поединке против "Мариуполя". Футболист отметил, что его популярность длилась около месяца.

По словам голкипера, он ожидал такой короткой славы после феноменальной игры в серии послематчевых пенальти в полуфинале Кубка Украины. Об этом сообщает Espreso.TV.

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Временный успех

Исенко подчеркнул, что не мечтал о таком безумном дебюте. После него голкипер стал чувствовать поддержку со стороны тренерского штаба.

Главный наставник "Ворсклы" Юрий Максимов позвонил вратарю перед дебютным матчем с "Львовом" в УПЛ со словами, чтобы Павел не волновался и не обращал ни на что внимания.

Исенко отметил, что полтавская команда мотивирована и будет выкладываться на все 100%, чтобы попасть в верхнюю шестерку или даже в лидерскую тройку.

Мои амбиции - буду работать, чтобы пробиться в первую команду,

- подытожил Исенко.

После его игры в Кубке Украины услугами голкипера заинтересовались несколько клубов. В частности, подвиг юного таланта изрядно заинтересовал португальскую "Бенфику".

Талантливый голкипер мог оказаться в донецком "Шахтере". Ему ранее поступало предложение пополнить состав дончан, но юный голкипер отказался из-за перспектив, дома и семьи.

Выход Павла Исенко в полуфинале Кубка Украины

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов рискнул и выпустил 16-летнего вратаря на серию послематчевых пенальти и не прогадал: Исенко отбил 3 из 5 ударов игроков "Мариуполя" и стал настоящим героем матча.

Как отметил помощник главного тренера полтавского клуба Виктор Уляницкий, выход Исенко был решен заранее. Наставник еще две недели назад сказал Исенко, что он выходит на пенальти, если будет ничейный результат в Кубке Украины.