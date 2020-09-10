16-річний голкіпер "Ворскли" Павло Ісенко розповів про те, як розвивається його кар'єра після яскравого дебюту у кубковому поєдинку проти "Маріуполя". Футболіст зазначив, що його популярність тривала близько місяця.

За словами голкіпера, він очікував такої короткої слави після феноменальної гри у серії післяматчевих пенальті у півфіналі Кубку України. Про це повідомляє Espreso.TV.

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Тимчасовий успіх

Ісенко наголосив, що не мріяв про такий шалений дебют. Після нього голкіпер став відчувати підтримку зі сторони тренерського штабу.

Головний наставник "Ворскли" Юрій Максимов зателефонував воротарю перед дебютним матчем з "Львовом" в УПЛ зі словами, щоб Павло не хвилювався та не звертав ні на що уваги.

Ісенко зазначив, що полтавська команда вмотивована та буде викладатись на всі 100%, щоб потрапити до верхньої шістки або навіть у лідерську трійку.

Мої амбіції – буду працювати, щоб пробитися в першу команду,

– підсумував Ісенко.

Після його гри у Кубку України послугами голкіпера зацікавились декілька клубів. Зокрема, Подвиг юного таланта неабияк зацікавив португальську "Бенфіку".

Талановитий голкіпер міг опинитись у донецькому "Шахтарі". Йому раніше надходила пропозиція поповнити склад донеччан, але юний голкіпер відмовився через перспективи, дім та сім'ю.

Вихід Павла Ісенка у півфіналі Кубка України

Головний тренер "Ворскли" Юрій Максимов ризикнув та випустив 16-річного воротаря на серію післяматчевих пенальті і не прогадав: Ісенко відбив 3 з 5 ударів гравців "Маріуполя" та став справжнім героєм матчу.

Як зазначив помічник головного тренера полтавського клубу Віктор Уляницький, вихід Ісенка був вирішений заздалегідь. Наставник ще два тижні тому сказав Ісенку, що він виходить на пенальті, якщо буде нічийний результат у Кубку України.