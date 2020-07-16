В среду, 15 июля, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) должна была провести финальную встречу в рамках выставочного турнира "bett1Aces" в Берлине против чешки Петры Квитовой (№12 WTA). Матч перенесен из-за погодных условий.

Из-за дождя выставочный финальный поединок в Германии был перенесен, сообщает Jimmie48 Photography в Twitter.

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Изменение покрытия

Из-за дождя поединок перенесли на пятницу в специально построенную арену в ангаре берлинского аэропорта Темпельхоф, где состоится второй этап турнира. Украинка сыграет уже не на траве, а на харде. У теннисисток больше времени, чтобы хорошо подготовиться к финалу.

When you’re in the @bett1aces final and its raining all day... pic.twitter.com/3gERaEdE4A — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) July 15, 2020

Мужской финал состоялся, в нем Доминик Тим переиграл Маттео Берреттини.

Ранее сообщалось, что пятая ракетка мира Элина Свитолина обыграла 43-й номер мирового рейтинга Анастасию Севастову в полуфинале турнира. Матч продолжался 1 час и 18 минут и закончился со счетом 7:6 (2), 6:3.

После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трех "Мастерс", а также US Open и "Ролан Гаррос".