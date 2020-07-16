У середу, 15 липня, перша ракетка України Еліна Світоліна (№5 WTA) повинна була провести фінальну зустріч в рамках виставкового турніру "bett1Aces" в Берліні проти чешки Петри Квітової (№12 WTA). Матч перенесений через погодні умови.

Через дощ виставковий фінальний поєдинок у Німеччині був перенесений, повідомляє Jimmie48 Photography у Twitter.

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Зміна покриття

Через дощ поєдинок перенесли на п'ятницю у спеціально побудовану арену в ангарі берлінського аеропорту Темпельхоф, де відбудеться другий етап турніру. Українка зіграє вже не на траві, а на харді. Тенісистки мають більше часу, щоб добре підготуватись до фіналу.

When you’re in the @bett1aces final and its raining all day... pic.twitter.com/3gERaEdE4A — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) July 15, 2020

Чоловічий фінал відбувся, в ньому Домінік Тім переграв Маттео Берреттіні.

Раніше повідомлялось, що п'ята ракетка світу Еліна Світоліна обіграла 43-й номер світового рейтингу Анастасію Севастову в півфіналі турніру. Матч тривав 1 годину і 18 хвилин і закінчився з рахунком 7:6 (2), 6:3.

Після відновлення сезону передбачається проведення в стислі терміни трьох "Мастерсів", а також US Open і "Ролан Гаррос".