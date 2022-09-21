О том, что Эртель может стать игроком зенита, стало известно еще в июне 2022 года. У баскетболиста тогда закончился контракт с испанским Реалом, и он находился в поисках новой команды.

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Однако руководство Федерации баскетбола Франции еще перед стартом Евробаскет-2022 заявило, что в команду не будут вызваны те игроки, у которых есть контракты с российскими или белорусскими клубами. Все из-за войны, которую россия ведет против Украины. Ведь некоторые французские баскетболисты даже летом 2022 продолжали переходить в российские клубы.

Также баскетболисты сборной Франции подписали документ, где они подтверждали то, что не будут выступать в российском или белорусском чемпионате, пока идет война в Украине.

И когда у Эртеля спросили, подписал ли он такой документ, то игрок хоть и с агрессией, но таки подтвердил это.

Эртель попал в заявку сборной Франции на Евробаскет-2022, где с командой добрался до финала. Именно Эртель сравнял счет в четвертьфинале против Италии, переведя игру в овертайм, где французы победили. Но в финале турнира французы проиграли сборной Испании.

21 сентября, после окончания Евробаскет-2022, зенит официально объявил о подписании соглашения с Эртелем.

Пока точно известно, что нарушителей этого соглашения ожидает то, что их больше не будут вызывать в сборную Франции.