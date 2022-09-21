Про те, що Ертеля може стати гравцем зєніта, стало відомо ще в червні 2022 року. У баскетболіста тоді закінчився контракт з іспанським Реалом, тож він перебував у пошуках нової команди.

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Однак керівництво Федерації баскетболу Франції ще перед стартом Євробаскет-2022 заявила, що до команди не будуть викликані ті гравці, які мають контракти з російськими або білоруськими клубами. Все через війну, яку росія веде проти України. Адже деякі французькі баскетболісти навіть влітку 2022 року продовжували переходити в російські клуби.

Також баскетболісти збірної Франції підписали документ, де вони підтверджували те, що не будуть виступати в російському або білоруському чемпіонаті, допоки триває війна в Україні.

І коли в Ертеля спитали про те, чи він підписав такий документ, то гравець хоч і з агресією, але таки підтвердив це.

Ертель потрапив до заявки збірної Франції на Євробаскет-2022, де з командою дістався до фіналу. Саме Ертель зрівняв рахунок у чвертьфіналі проти Італії, перевівши гру в овертайм, де французи й перемогли. Але у фіналі турніру французи програли збірній Іспанії.

21 вересня, після закінчення Євробаскет-2022, зєніт офіційно оголосив про підписання угоди з Ертелем.

Поки точно відомо, що на порушників цієї угоди очікує те, що їх більше не будуть викликати до збірної Франції.