Сборная Украины на Евробаскет-2022 отыграла шесть матчей. Пять из них были на групповой стадии, и еще одна игра – в 1/8 финала против Польши. Украинцы первые три матча на турнире выиграли, а затем трижды подряд проиграли. И в итоге заняли 11-е место. Выиграла же турнир сборная Испании.
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После турнира организаторы подвели статистические итоги. Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк, отыграв 6 матчей на Евробаскете-2022, разделил первое место на турнире по перехватам. В среднем за игру на чемпионате Европы украинец записывал в актив 2,2 перехвата.
Вместе с Михайлюком первое место разделил Кендрик Перри (Черногория), но украинец проводил на площадке меньше времени.
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Вячеслав Бобров, забрасывая 53.8% дальних атак, занял 4 место на турнире по реализации трехочковых.
Алексей Лень имеет 7-й индивидуальный показатель турнира с 1,2 блок-шота за игру.
Что касается командной статистики, то Украина вошла в топ-5 по двум показателям:
- по подборам наша сборная стала пятой, делая 37,5 подборов за матч;
- с показателем 3,7 блока за матч Украина стала четвертой на Евробаскете по этому показателю.