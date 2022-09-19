Испания — Франция 88:76 (23:14, 24:23, 19:20, 22:19)

Испания в финале обыграла Францию со счетом 88:76. Команда в первой четверти сумела получить значительный гандикап, который удержала в течение всего матча. Французы постоянно были в роли догоняющих, но приблизиться к сопернику в счете так и не смогли.

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Лучшим игроком финала был признан форвард испанской сборной Хуана Эрнангомеса, набравший 27 очков, реализовав 7 из 9 трехочковых.

Обзор матча Испания – Франция

Лучшим же игроком турнира стал Вилли Эрнангомес. Он также попал в символическую сборную Евробаскет-2022 вместе с партнером по команде Лоренцо Брауном, французом Руди Гобером, немцем Деннисом Шредером и греком Яннисом Адетокумбо.

Для сборной Испании это уже четвёртый титул чемпиона Европы. До этого команда торжествовала на Евробаскетах в 2009, 2011 и 2015 годах.

Что касается сборной Украины, то по итогам Евробаскет-2022 наша команда заняла 11 место. "Сине-желтым" удалось выйти в 1/8 финала, но там мы уступили сборной Польши.