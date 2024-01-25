"Человек с большой буквы": в боях за Украину погиб воспитанник киевского Динамо Сергей Рожок
Источник:фейсбук Бучанский футбол
Полномасштабная война в Украине против России продолжает уносить жизни лучших. 24 января на передовой оборвалась жизнь бывшего футболиста Сергея Рожко.
Бывшему футболисту и защитнику Украины было всего 38 лет. В соцсетях называют Сергея Рожко великим мастером футбола и человеком с большой буквы.
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Война забирает лучших
Сегодня (24 января – 24 Канал) защищая Украину, погиб великий мастер футбола, Человек с большой буквы Сергей Рожок... нет слов от боли... теряем лучших...,
– говорится в публикации в фейсбуке.
10 января появилась информация о гибель отца талантливого футболиста Шахтера Николая Огаркова. 51-летний Сергей Огарков погиб на Бахмутском направлении.
Также недавно на передовой погиб футбольный арбитр Владимир Безборотько, которому было всего 27 лет.
Что известно о футбольной карьере погибшего Сергея Рожко
- Воспитанник киевского Динамо, который на протяжении карьеры выступал только за украинские и белорусские клубы – Динамо-3, Динамо-2, Таврия, Кривбасс, Оболонь, Десна Черноморец, Белшина, Неман и другие.
- Впервые полузащитник поехал играть в Беларусь в 2012 году.
- В сезоне-2012/2013 получил трофей с белорусским Минском.
- С лета 2019 Рожок выступал на любительском уровне за Джуниорс (Шпитьки).
- Летом 2022 стал футболистом любительского Штурма (Иванков). В июле 2023-го окончил с футболом.
- Имел за своей спиной выступления за разные возрастные сборные Украины. Дошел до "молодежки" U-21 (8 матчей, 2 гола).