"Человек с большой буквы": в боях за Украину погиб воспитанник киевского Динамо Сергей Рожок

Полномасштабная война в Украине против России продолжает уносить жизни лучших. 24 января на передовой оборвалась жизнь бывшего футболиста Сергея Рожко.

Бывшему футболисту и защитнику Украины было всего 38 лет. В соцсетях называют Сергея Рожко великим мастером футбола и человеком с большой буквы.

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Война забирает лучших

Сегодня (24 января – 24 Канал) защищая Украину, погиб великий мастер футбола, Человек с большой буквы Сергей Рожок... нет слов от боли... теряем лучших...,

– говорится в публикации в фейсбуке.

Редакция 24 Канала выражает свои искренние соболезнования семье и близким Сергея Рожко, который не побоялся взглянуть в лицо врагу!

10 января появилась информация о гибель отца талантливого футболиста Шахтера Николая Огаркова. 51-летний Сергей Огарков погиб на Бахмутском направлении.

Также недавно на передовой погиб футбольный арбитр Владимир Безборотько, которому было всего 27 лет.

Что известно о футбольной карьере погибшего Сергея Рожко