О тяжелой потере в семье 18-летнего игрока юношеской команды сообщила пресс-служба донецкого Шахтера. Трагическое событие произошло на Бахмутском направлении.

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Ужасная потеря в семье игрока "горняков" ⠀

Сергей Николаевич был ярым поклонником клуба, за который играет его сын, поэтому на войне имел позывной "Шахтер". Он защищал нашу страну на одном из самых горячих участков фронта, но, к сожалению, возвращается домой на щите. Ему был 51 год.

Семья Огарковых родом из Донецкой области из города Доброполье. Николай Огарков находится в системе Шахтера с 13 лет. Он выпустился из академии "горняков" и сейчас является одним из лидеров юношеского состава дончан и игроком юношеской сборной Украины.

Футболист в сезоне-2023/2024 провел 13 матчей в юношеском чемпионате Украины и 6 поединков в юношеской лиге УЕФА.

Напомним, что это уже не первая потеря на фронте в шахтерской семье. В сентябре погиб родной брат Дмитрия Ризныка, он защищал Украину вблизи села Новоегоровка Луганской области

Редакция 24 Канала соболезнует семье погибшего защитника Украины. Враг обязательно ответит за каждую забранную жизнь украинца. Вечная память...