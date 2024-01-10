О тяжелой потере в семье 18-летнего игрока юношеской команды сообщила пресс-служба донецкого Шахтера. Трагическое событие произошло на Бахмутском направлении.
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Ужасная потеря в семье игрока "горняков" ⠀
Сергей Николаевич был ярым поклонником клуба, за который играет его сын, поэтому на войне имел позывной "Шахтер". Он защищал нашу страну на одном из самых горячих участков фронта, но, к сожалению, возвращается домой на щите. Ему был 51 год.
Семья Огарковых родом из Донецкой области из города Доброполье. Николай Огарков находится в системе Шахтера с 13 лет. Он выпустился из академии "горняков" и сейчас является одним из лидеров юношеского состава дончан и игроком юношеской сборной Украины.
Футболист в сезоне-2023/2024 провел 13 матчей в юношеском чемпионате Украины и 6 поединков в юношеской лиге УЕФА.
Напомним, что это уже не первая потеря на фронте в шахтерской семье. В сентябре погиб родной брат Дмитрия Ризныка, он защищал Украину вблизи села Новоегоровка Луганской области