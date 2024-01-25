Колишньому футболісту та захиснику України було лише 38 років. У соцмережах називають Сергія Рожка великим майстром футболу та людиною із великої букви.

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Війна забирає найкращих

Сьогодні (24 січня – 24 Канал) захищаючи Україну, загинув великий майстер футболу, Людина з великої букви Сергій Рожок... немає слів від болю... втрачаємо кращих…,

– йдеться у публікації у фейсбуці.

Редакція 24 Каналу висловлює свої щирі співчуття родині та близьким Сергія Рожка, який не побоявся подивитись в обличчя ворогу!

10 січня з'явилась інформація про загибель батька талановитого футболіста Шахтаря Миколи Огаркова. 51-річний Сергій Огарков загинув на Бахмутському напрямку.

Також нещодавно на передовій загинув футбольний арбітр Володимир Безборотько, якому було лише 27 років.

Що відомо про футбольну кар'єру загиблого Сергія Рожка