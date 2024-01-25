Колишньому футболісту та захиснику України було лише 38 років. У соцмережах називають Сергія Рожка великим майстром футболу та людиною із великої букви.
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Війна забирає найкращих
Сьогодні (24 січня – 24 Канал) захищаючи Україну, загинув великий майстер футболу, Людина з великої букви Сергій Рожок... немає слів від болю... втрачаємо кращих…,
– йдеться у публікації у фейсбуці.
10 січня з'явилась інформація про загибель батька талановитого футболіста Шахтаря Миколи Огаркова. 51-річний Сергій Огарков загинув на Бахмутському напрямку.
Також нещодавно на передовій загинув футбольний арбітр Володимир Безборотько, якому було лише 27 років.
Що відомо про футбольну кар'єру загиблого Сергія Рожка
- Вихованець київського Динамо, який протягом кар'єри виступав лише за українські та білоруські клуби – Динамо-3, Динамо-2, Таврія, Кривбас, Оболонь, Десна Чорноморець, Белшина, Неман та інші.
- Вперше півзахисник поїхав грати у Білорусь у 2012-ум році.
- У сезоні-2012/2013 здобув трофей із білоруським Мінськом.
- Із літа 2019-го Рожок виступав на аматорському рівні за Джуніорс (Шпитьки).
- Влітку 2022-го став футболістом аматорського Штурму (Іванків). У липні 2023-го закінчив із футболом.
- Мав за своєю спиною виступи за різні вікові збірні України. Дійшов до "молодіжки" U-21 (8 матчів, 2 голи).