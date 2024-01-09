Павший воин был из села Горишние Шеровцы. В гражданской жизни работал в Ассоциации футбола Черновицкой области, судил матчи местных команд и внес весомый вклад в популяризацию детско-юношеского футбола Буковины.

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Безборотько навеки стал "Ангелом спорта"

Владимир Безборотько погиб на Запорожском направлении, выполняя оперативное задание. О печальном известии сообщила Ассоциация футбола Черновицкой области.

Ужасная новость для всего футбольного сообщества Буковины и для всех, кто знал этого замечательного, светлого, настоящего, открытого для мира парня, хорошего друга и самоотверженного футбольного арбитра, любящего сына и брата, героя Украины… Проклятая война с рашистами унесла жизнь нашего друга Владимира Безборотька…

Невыразимо больно и невозможно поверить… Искренние соболезнования семье Владимира, искренние соболезнования его друзьям, коллегам – всем, кто его знал… Это действительно тяжелая и жестокая потеря… Но Ты, Вовка, навсегда останешься с нами, в наших сердцах и душах. Герои не умирают!" – говорится в сообщении.



Владимир Безборотько в гражданской жизни был рефери / Фото из издания "Молодой буковинец"

В Горишнешеровецком опорном ЗЗСО I-III степеней, где учился Владимир Безборотько, также шокированы из-за трагического события. Его вспоминают, как искреннего и целеустремленного человека, который всегда улыбался и был приветлив с другими.

Напомним, что в начале января стало известно о еще двух ужасных новостях с фронта для украинского спортивного сообщества. Навеки "Ангелами спорта" стали фанат киевского Динамо Ростислав Терещенко и боксер из Николаева Артём Хан.

Редакция 24 Канала соболезнует семье погибшего защитника Украины. Враг обязательно ответит за каждую унесенную жизнь украинца. Вечная память...