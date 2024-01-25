Дом родителей украинского фигуриста был уничтожен во время одного из очередных обстрелов Харькова, который ежедневно страдает от вражеских ударов, как по городу, так и по области. Родные погибшего воина и спортсмена остались без крова.

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Цинический удар по дому украинского фигуриста

Следует отметить, что оккупанты очень цинично попали в дом родителей Дмитрия Шарпара, ведь сделали это в годовщину смерти парня, которому теперь навсегда 25 лет.

Федерация фигурного катания Украины призывает помочь родным Дмитрия.

Реквизиты для помощи семье павшего защитника Украины! Приватбанк: 4149629363550997 (Шарпар Юлия Александровна).

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения спортсмен занимался гуманитарной помощью, а в сентябре 2022 года его призвали в службу. Шарпар не стал бежать, как это делают некоторые мужчины, и стал на защиту родной страны, понимая все последствия.

Дмитрий был санитаром и штурмовиком. Но, к сожалению, с фронта живым не вернулся, погиб под адским Бахмутом. В службу в армии 13 лет отдал любимому делу – фигурному катанию. Выступление в паре с Анастасией Побеженко.