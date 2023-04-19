На войне с Россией погиб вице-чемпион мира по К1 Руслан Писковый

19 апреля 2023, 20:52
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Источник:

Муай-Тай Украины и мира

Защищая Украину от российских окупантов погиб призер чемпионата мира К1 (боев смешанного стиля) Руслан Писковый. Герою было всего 21 год.

О гибели Руслана Пискового сообщили в Instagram Муай-Тай Украины и мира. Обстоятельства трагедии пока неизвестны.

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Руслан Писковый был 6-кратным чемпионом Украины по К1, а также чемпионом Украины среди профессионалов. Кроме того, 21-летний спортсмен был финалистом чемпионата Европы К1, а также серебряным призером чемпионата мира по К1. Писковый выступал в весовой категории до 70 килограммов.

Ранее мы сообщали, что в Киеве в Международный день спорта почтили память погибших украинских спортсменов и тренеров. С начала полномасштабной войны, начатой Россией, погибло более 250 атлетов. К сожалению, это не окончательная цифра потерь украинского спорта.

Автор: Сергій Шаховець