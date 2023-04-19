Про загибель Руслана Піскового повідомили в Instagram Муай-Тай України та світу. Обставини трагедії поки не відомі.

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Руслан Пісковий був 6-разовим чемпіоном України з К1, а також чемпіоном України серед професіоналів. Крім того, 21-річний спортсмен був фіналістом чемпіонату Європи К1, а також срібним призером чемпіонату світу з К1. Пісковий виступав у ваговій категорії до 70 кілограмів.

Довідка. Чемпіонат K-1 – міжнародна спортивна організація, що займається підготовкою та проведенням боїв змішаного стилю за правилами, близькими до кікбоксингу. Бійцям дозволяється використання різноманітних технік таких бойових мистецтв: бокс, кікбоксинг, тайський бокс, французький бокс, карате, тхеквондо, саньда тощо.

Раніше ми повідомляли, що у Києві в Міжнародний день спорту вшанували пам'ять загиблих українських спортсменів та тренерів. З початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія, загинуло понад 250 атлетів. На жаль, це не остаточна цифра втрат українського спорту.