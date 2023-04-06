В столице Украины в рамках проекта "Ангелы спорта" почтили память украинских спортсменов и тренеров, погибших на войне с Россией. 250 атлетов могли представлять нашу страну на международной арене, но русское нашествие унесло их жизнь.

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Верняев: Неужели этого недостаточно, чтобы нас услышал весь мир?

Событие посетили известные спортсмены, в том числе олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев. В своем выступлении прославленный атлет задал ряд жестких вопросов, которые игнорируют некоторые спортивные ассоциации.

"Ангелы спорта. Год памяти. Более 250 спортсменов и тренеров за этот год могли нести украинский флаг в руках и представлять нашу страну на международных аренах.

Но они взяли оружие в руки. Для защиты каждого из нас. И их унесла война.

Неужели этого недостаточно, чтобы нас услышал весь мир? Неужели этого недостаточно, чтобы отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в любых соревнованиях? Неужели этого недостаточно, чтобы наконец не поддерживать страны, безжалостно развязавшие эту войну?

И, может, наконец, достаточно некоторым украинским спортсменам отсиживаться за границей, делая вид, что ничего не происходит, а попытаться наконец озвучить свою позицию? Она у вас есть?

Вопросов много. Ответов – нет.

Каждая история трагической смерти украинских спортсменов заслуживает того, чтобы ее услышал весь мир. Вечная слава и низкий поклон нашим героям", – сказал Верняев.

Чествование​ памяти погибших спортсменов / instagram.com/verniaiev13

Отметим, что кроме Олега Верняева событие посетили теннисист Сергей Стаховский, олимпийский призер Ольга Саладуха, фристайлист, олимпийский чемпион Александр Абраменко, гребец-каноист, двукратный олимпийский чемпион Юрий Чебан, футболист Владислав Ващук.