О гибели Руслана Пискового сообщили в Instagram Муай-Тай Украины и мира. Обстоятельства трагедии пока неизвестны.

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Руслан Писковый был 6-кратным чемпионом Украины по К1, а также чемпионом Украины среди профессионалов. Кроме того, 21-летний спортсмен был финалистом чемпионата Европы К1, а также серебряным призером чемпионата мира по К1. Писковый выступал в весовой категории до 70 килограммов.

Справка. Чемпионат K-1 – международная спортивная организация, занимающаяся подготовкой и проведением боев смешанного стиля по правилам, близким к кикбоксингу. Бойцам разрешается использование различных техник боевых искусств: бокс, кикбоксинг, тайский бокс, французский бокс, каратэ, тхэквондо, саньда и т.д.

Ранее мы сообщали, что в Киеве в Международный день спорта почтили память погибших украинских спортсменов и тренеров. С начала полномасштабной войны, начатой Россией, погибло более 250 атлетов. К сожалению, это не окончательная цифра потерь украинского спорта.