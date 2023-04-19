Российская военная агрессия продолжает уносить жизни украинцев. В результате обстрела российских окупантов несовместимые с жизнью ранения получил мастер спорта по спортивному ориентированию Владимир Шпетный с позывным "Nord". Защитник Украины погиб 22 марта в поселке Новоселовское, расположенном на границе Харьковской и Луганской областей.

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Жизненный путь спортсмена-героя

В мирное время Владимир Шпетный занимался спортивным ориентированием. Харьковский атлет имел звание мастера спорта Украины. Владимир не раз становился победителем чемпионатов, Кубков Украины и Европы. Являлся членом национальной сборной команды Украины. Шпетный был одним из лучших рогейнистов страны (супер марафонская ориентировка в формате 12 или 24 часа).

Владимир был волевой и мужественный человек, а потому когда началась полномасштабная агрессия России пошел добровольцем на войну. Первоначально мастер спорта был инструктором и обучал бойцов ВСУ и НГУ ориентированию на местности. Впоследствии стал стрелком ВСУ на самом нуле – там, где тяжелее всего.

Погиб Владимир во время вражеских обстрелов. Опытный спортсмен получил тяжелые ранения от взрыва российской мины.

Друг и коллега погибшего героя Владимир Бондаренко написал в своем Facebook.

Ты был и остаешься настоящим патриотом и достойным преемником украинского казачества. Спасибо, друг, за то, что на протяжении многих лет ты всегда был рядом с нами в спортивном ориентировании Харьковщины и Украины. Мы будем помнить тебя, пока будем жить,

– написал Бондаренко.

Ранее мы сообщали, что вблизи Авдеевки погиб призер ЧМ по тяжелой атлетике Игорь Дорошенко. Настоящий герой Украины был пулеметчиком в рядах ВСУ.