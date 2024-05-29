Динамовская фанатская семья понесла тяжелую утрату. В боях с российскими оккупантами погиб Иван Шевченко с позывным "Техник". Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

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Погиб преданный болельщик Динамо

Печальная весть с войны снова жгучей болью отзывается в футбольной общине. Домой на щите вернулся еще один наш защитник – Иван Шевченко с позывным "Техник". Он погиб во время выполнения задания,

– говорится в сообщении клуба.

В свои 22 года Иван был командиром отделения отдельного взвода разведки. Он имел сильный характер и славился своей стойкостью и прямотой.

Иван Шевченко / фото ФК Динамо

"ФК Динамо (Киев) выражает глубокую печаль по поводу гибели Ивана и искренние соболезнования его родным и близким. Мы всегда будем помнить о его героическом подвиге. Вечная память Герою", – говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось о гибели преданных болельщиков Динамо Владимира Основенко, Егора Волошина, Сергея Осадчука, Алексея Кулинича..

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, друзьям и близким защитника Украины. Вечная память...