Очередную печальную весть сообщила пресс-служба киевского Динамо. Защищая независимость Украины отдал свою жизнь преданный болельщик столичного клуба Александр Комаров.

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Мечтал попасть на матч любимого Динамо

В мирной жизни Александр очень любил футбол и болел за киевское Динамо. 23-летний фанат даже на фронте следил за любимой командой.

Киевский клуб выразил соболезнования по поводу гибели преданного фаната. При каких обстоятельствах Комаров отдал свою жизнь не сообщается.

"Александр имел позывной "Динамо", это была команда, которую он любил всю свою жизнь, Саша постоянно ходил на стадион. Последние месяцы, когда имел возможность – смотрел матчи любимой команды и радовался за каждую победу. Это давало ему веру и надежду, и добавляло положительных эмоций. Говорил, что когда будет ротация – сделает все, чтобы попасть на матч любимой команды", – говорится в сообщении Динамо.

Александр Комаров с позывным "Динамо" / фото с сайта Динамо

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