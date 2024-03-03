Очередную печальную весть сообщила пресс-служба киевского Динамо. 19 февраля 2024 года свой последний бой принял защитник Украины Сергей Осадчук.
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Еще одна потеря в фанатском сообществе
Воин с позывным "Динамо" служил водителем пулеметного отделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвйс". Сергей Осадчук в составе своего подразделения участвовал в тяжелых боях в Донецкой области.
Трагедия произошла 19 февраля вблизи населенного пункта Николаевка Бахмутского района Донецкой области. Мужественный воин отдал самое ценное за независимость Украины.
Его мужество и самоотверженность в борьбе за мир и независимость нашей страны будут помниться вечно,
– говорится в сообщении пресс-службы Динамо.
Сергей Осадчук был из города Нетешин, что в Хмельницкой области. Всю свою жизнь Сергей преданно болел за любимое киевское Динамо. У Героя Украины осталась мама.