Очередным болельщиком, который теперь будет наблюдать за любимым клубом с небес, а не фанатской трибуны, стал ультрас киевского Динамо Егор "Кобзарь" Волошин. Павшему воину было 27 лет.

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Невосполнимая утрата в динамовской семье

С первых дней полномасштабного вторжения Егор взял оружие в руки и вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Позже он перевелся в ряды 3-й ОШБр, где прошел сложные испытания в Бахмуте и на Авдеевском коксохимическом заводе.

Он был примером настоящего патриота и отличался отвагой и преданностью своему долгу. Его подвиг и самоотверженность всегда будут жить в наших сердцах, вдохновляя нас на дальнейшие свершения во имя свободы и независимости Украины,

– говорится в заявлении ультрас Динамо.

Отметим, что только этой зимой фанатская семья "бело-синих" потеряла немало своих побратимов. С боевых задач на щите за этот период вернулись: Андрей Гавриленко, Максим Рыбецкий, Ростислав Терещенко, Анатолий Синкевич и Дмитрий Иванов.

Редакция 24 Канала сочувствует семье погибшего защитника Украины. Враг обязательно ответит за каждую забранную жизнь украинца. Вечная память...