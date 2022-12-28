Город Бахмут стал идеей фикс для российских захватчиков. Войска государства-террориста во что бы то ни стало пытаются захватить крепость на востоке Украины.

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Уже несколько месяцев ведутся ожесточенные бои на подступах к городу. К сожалению, при защите украинского города гибнут наши герои.

О еще одном трагическом известии сообщил официальный сайт киевского Динамо.

"23 декабря в боях под Бахмутом погиб давний болельщик Динамо Олег Лебедев.

Олег не пропускал практически ни одной игры любимого клуба. С первых дней войны он записался в терроборону, затем отправился на передовую.

Футбольный клуб Динамо, руководство, тренеры, игроки, все динамовцы искренне соболезнуют семье Олега Лебедева.

Мы скорбим вместе с вами. Светлая память!", – говорится в сообщении клуба.

Ранее на войне за независимость Украины погиб один из основателей фанатского движения Динамо Максим Токарев.

Также отдал свою жизнь на фронте бывший игрок "бело-синих" Сергей Баланчук. Он воевал в составе ВСУ.