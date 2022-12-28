Футбольный клуб Динамо на своем официальном сайте сообщил об очередной потере на российско-украинской войне. В боях под Бахмутом погиб известный тренер-реабилитолог Олег Тимченко.

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"Олег много лет сотрудничал с игроками и персоналом киевского Динамо. Он был настоящим патриотом Украины, профессионалом своего дела.

Футбольный клуб Динамо выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Мы искренне скучаем вместе с вами.

Вечная память Герою, отдавшего жизнь за нашу страну", – говорится в заявлении клуба.

Раньше на войне за независимость Украины погиб один из основателей фанатского движения Динамо Максим Токарев.