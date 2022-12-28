Місто Бахмут стало ідеєю фікс для російських загарбників. Війська держави-терориста будь-що намагаються захопити фортецю на сході України.

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Вже кілька місяців точаться запеклі бої на підступах до міста. На превеликий жаль, при захисті українського міста гинуть наші герої.

Про ще одну трагічну звістку повідомив офіційний сайт київського Динамо.

"23 грудня у боях під Бахмутом загинув давній уболівальник Динамо Олег Лебедєв.

Олег не пропускав практично жодної гри улюбленого клубу. З перших днів війни він записався до тероборони, потім вирушив на передову.

Футбольний клуб Динамо, керівництво, тренери, гравці, усі динамівці щиро співчувають родині Олега Лебедєва.

Ми сумуємо разом із вами. Світла пам'ять!", – говориться у повідомленні клубу.

Раніше на війні за незалежність України загинув один із засновників фанатського руху Динамо Максим Токарев.

Також віддав своє життя на фронті колишній гравець "біло-синіх" Сергій Баланчук. Він воював у складі ЗСУ.